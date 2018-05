Die objektive Bedrohungslage ist kaum anders als in der alten Bundesrepublik. Prof. Dr. Thomas Singelnstein

Singelnstein: Für die Polizei ist es einfacher, wenn sie rechtlich nicht so stark gebunden ist. Dass dadurch tatsächlich mehr Sicherheit hergestellt und Kriminalität effektiver bearbeitet wird, kann man aber bezweifeln. Das Kriminalitätsaufkommen in der Gesellschaft wird durch die konkrete Art und Weise der Strafverfolgung nur wenig beeinflusst. Viel wichtiger ist, dass die Gesellschaft überhaupt auf strafbare Verhaltensweisen reagiert. Zugleich leben wir in einer der sichersten Gesellschaften, die wir kennen. Die objektive Bedrohungslage ist kaum anders als in der alten Bundesrepublik. Insofern ist der Änderungsbedarf nicht so dringend, wie er in der politischen Debatte erscheint.