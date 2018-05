Der Polizei-Etat in Brasilien musste drastisch gekürzt werden. Quelle: Antonio Lacerda/EFE/dpa

Die Polizei in Brasilien hat laut einem Bericht im vergangenen Jahr 5.012 Menschen getötet. Das waren 19 Prozent mehr als 2016, wie aus dem Gewaltmonitor des Nachrichtenportals G1, der Universität von Sao Paulo und dem Brasilianischen Forum für öffentliche Sicherheit hervorgeht.



Die Zahl der getöteten Polizisten hingegen ging um 15 Prozent auf 385 zurück. Aufgrund von Kürzungen der Polizei-Etats in Brasilien hat sich die Sicherheitslage in weiten Teilen des Landes verschlechtert.