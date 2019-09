Das zeigt auch die Studie der Bochumer Forscher. Von den 3.375 Befragten haben 3.125 Angaben darüber gemacht, ob sie ein Verfahren eingeleitet haben. 439 Befragte sind diesen Schritt gegangen. 2.686 Betroffene haben die Fälle nie gemeldet. Sie sind den Strafverfolgungsbehörden demnach nicht bekannt - und fließen in keine Statistik ein. Daraus ergibt sich in etwa ein 1:6-Verhältnis im Verhältnis Hellfeld/Dunkelfeld. Die Forscher des Projekts schätzen, dass die Dunkelziffer im Bereich Polizeigewalt mindestens fünfmal so groß ist wie das Hellfeld. Demnach könnte es jährlich mehr als 12.000 Fälle von rechtswidriger Polizeigewalt geben.