Die Polizei nahm am Rande des Gipfels 186 Verdächtige fest und 228 in Gewahrsam, wie ein Pressesprecher mitteilte. In der Nacht zum Montag hatten Beamte noch drei Vermummte im Stadtteil St. Pauli gestellt. Sie hätten verbotene Feuerwerkskörper dabei gehabt und seien darum kurzzeitig in Gewahrsam genommen worden. Alle fest- und in Gewahrsam genommenen Personen, gegen die kein Haftbefehl erlassen wurde, seien inzwischen wieder freigelassen worden, so ein Polizeisprecher.