Schmitz: Der durchaus verständliche Wunsch Betroffener, die belastenden Bilder loswerden zu wollen, sie löschen zu wollen, hat in der Regel den gegenteiligen Effekt und begünstigt deren unkontrolliertes Auftreten. Dazu ein kleines Gedankenexperiment: Versuchen Sie nicht an ein rosarotes Kaninchen zu denken und denken wirklich nicht an das rosarote Kaninchen … Je mehr ich nicht daran denken will, umso deutlicher ist das Kaninchen vor dem inneren Auge zu sehen. Nur mit dem Unterschied, dass ich im Gegensatz zu einem Betroffenen dieses Bild zur Seite legen kann, wenn ich die Aufmerksamkeit auf etwas anderes lenke. Die Betroffenen können das nicht. Sie müssen lernen, emotional positive Bilder als ein Gegengewicht zu den Schreckensbildern zu entwickeln und zu aktivieren.