Die große Achillesferse der Kriminalpolizei ist die Qualifikation. Sebastian Fiedler

Die Verantwortungsfrage kann laut Fiedler allerdings jetzt noch nicht beantwortet werden. Das ginge erst, "wenn wir wissen, was alles passiert ist. Wir haben das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht." Die Verantwortung in der Folge müsse lauten, sich die strukturellen Gegebenheiten der Kriminalitätsbekämpfung in NRW anzuschauen, um in Zukunft solche Vorkommnisse zu vermeiden. "Die große Achillesferse der Kriminalpolizei ist die Qualifikation", so Fiedler. Und dieses Problem werde in Zukunft, besonders im Hinblick auf die Digitalisierung, noch größer.