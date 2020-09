Die Polizei sperrte das Gebiet um die Präfektur in der Nähe der Kathedrale Notre-Dame weiträumig ab. Autos und Fußgänger durften einige große Seine-Brücken in die Richtung der Seine-Insel Île de la Cité nicht mehr passieren. Die Absperrungen wurden am späten Nachmittag wieder aufgehoben.