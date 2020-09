Vera Jourova spricht während einer Konferenz. Archivbild

Quelle: Hans Punz/APA/dpa

Angesichts der jüngsten Justizreform in Polen sieht die EU-Kommission den Rechtsstaat des Landes am Scheideweg und warnt in ungewöhnlich scharfem Ton. "Die sogenannte Reform in Polen ist jetzt an einem ganz gefährlichen Moment angekommen", sagte die zuständige EU-Kommissarin Vera Jourova dem "Spiegel".



"Das ist keine Reform, das ist eine Zerstörung", sagte die für Transparenz zuständige EU-Kommissarin. Es handele sich nicht um gezielte Eingriffe gegen "einzelne schwarze Schafe", sondern um ein "Flächenbombardement".