Für den EuGH war die Abholzaktion im polnischen Urwald illegal. Quelle: Artur Reszko/PAP/dpa

Polen hat mit dem Abholzen Zehntausender Bäume im Naturschutzgebiet Bialowieza gegen EU-Recht verstoßen. Das entschied der EuGH und gab der EU-Kommission Recht. Umweltkommissar Karmenu Vella äußerte sich zufrieden. Polen kündigte an, sich an das Urteil zu halten.



Bialowieza ist einer der letzten intakten Urwälder Europas mit einzigartiger Artenvielfalt. Trotz strenger Auflagen für die Forstwirtschaft erlaubte Polens Regierung 2016, dort fast drei Mal so viel Holz einzuschlagen wie vorher.