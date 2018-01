Zehntausende Demonstranten in Warschau und anderen Städten Polens forderten in den vergangenen Tagen von Duda ein solches Veto. Der Senatsbeschluss wurde von weiteren Protesten begleitet. "Putsch" und "Schande" riefen Demonstranten in Warschau. Der PO-Abgeordnete und Ex-Verteidigungsminister Bogdan Klich warnte: "Das ist ein klassischer Staatsstreich mit parlamentarischen Methoden" und fügte hinzu: "Polen verliert Europa. Europa verliert Polen". Auch in anderen europäischen Städten waren Kundgebungen geplant.