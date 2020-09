Kyriakos Mitsotakis und Mike Pompeo bei einem Treffen in Athen.

Quelle: Thanassis Stavrakis/AP/dpa

Die USA und Griechenland haben bei dem Besuch von US-Außenminister Mike Pompeo in Athen eine engere Zusammenarbeit vor allem im militärischen Bereich angekündigt. Auch bei Fragen der Wirtschaft und Energie wollen die Nato-Staaten intensiver kooperieren, wie Griechenlands Regierungschef Kyriakos Mitsotakis und Pompeo betonten.



"Wir öffnen ein neues Kapitel in unserer Geschichte", sagte Mitsotakis. Griechenland sei ein Stabilitätsfaktor in dem von Krisen erschütterten östlichen Mittelmeer, sagte Pompeo.