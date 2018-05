US-Außenminister Mike Pompeo Quelle: imago

"Wir werden beispiellosen finanziellen Druck auf das iranische Regime ausüben. Die Führer in Teheran werden keinen Zweifel an unserer Ernsthaftigkeit haben", sagte US-Außenminister Mike Pompeo in seiner ersten großen Rede seit seinem Amtsantritt im April.