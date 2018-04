Pompeo traf am Sonntag mit dem saudischen König Salman zusammen. Dessen Land liefert sich gemeinsam mit Bahrain, Ägypten und den Vereinigten Arabischen Emiraten eine Fehde mit Katar. Die USA befürchten, dass letztlich Iran durch diesen Streit seinen Einfluss in der Region weiter ausbauen könnte. Er ist auch im Jemen und in Syrien aktiv. Saudi-Arabien stellt für Iran den Erzfeind dar.



Er denke, alle Beteiligten stimmten ihm zu, dass es im besten Interesse aller sei, wenn die Golfstaaten wieder zueinander fänden, sagte Pompeo vor Reportern, während er weiter nach Israel reiste. Iran sei dabei eine "gemeinsame Herausforderung". Pompeo war am Samstag in Riad eingetroffen.