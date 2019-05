Wir streben grundsätzlich keinen Krieg mit dem Iran an. US-Außenminister Mike Pompeo

Die "New York Times" hatte zuvor über Pläne des Weißen Hauses berichtete, im Zuge des sich verschärfenden Iran-Konflikts 120.000 US-Soldaten in den Nahen Osten zu schicken. Trump bezeichnete den Bericht am Dienstag als "Falschmeldung". Er sei zwar "absolut" bereit, Soldaten in die Region zu schicken. "Aber wir haben das nicht geplant", sagte er zu Journalisten.