Sergej Lawrow (rechts) begrüßt Mike Pompeo in Sotschi.

Quelle: Pavel Golovkin/AP POOL/dpa

Die USA wollen laut Außenminister Mike Pompeo keinen Krieg mit dem Iran. Wenn aber amerikanische Interessen angegriffen würden, dann würden sich die USA wehren. Sein russischer Kollege Sergej Lawrow kritisierte, dass die USA das Atomabkommen mit dem Iran aufgekündigt haben.



Zudem warnte Pompeo Russland bei seinem Besuch in Sotschi vor einer Einmischung in die US-Wahl 2020. Die USA werfen Russland vor, Einfluss auf die US-Wahl 2016 genommen zu haben, was Russland aber zurückweist.