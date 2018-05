Präsident Trump und sein Außenminister Pompeo. Quelle: Andrew Harnik/AP/dpa

US-Außenminister Mike Pompeo will in Nordkorea den Rahmen für ein bevorstehendes Gipfeltreffen von US-Präsident Donald Trump mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un schaffen. Das sagte Pompeo auf dem Flug nach Nordkorea. Er werde mit "höchsten Vertretern" sprechen. Ein Treffen mit Kim konnte er nicht bestätigen.



Pompeo sagte, die USA wollten vergangene Fehler nicht wiederholen. So würden Sanktionen gegen Nordkorea erst dann gelockert, wenn das Ziel der Denuklearisierung erreicht sei.