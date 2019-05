Fehl: Es gibt einige Streitpunkte, die über US-Präsident Donald Trump hinausgehen. Der Multilateralismus war zum Beispiel schon immer ein Spannungsfeld. Auch die damalige Administration von George W. Bush hat in vielen Politikfeldern gegen multilaterale Regeln geschossen, die die Europäer gerne gehabt, oder gerne weitergebracht hätten. Einige der jetzigen Trump-Berater, wie der Sicherheitsberater John Bolton, kommen aus dieser und früheren republikanischen Administrationen. Es sind also langfristige Trends - und politische Einstellungen, die in der amerikanischen politischen Klasse weit verbreitet sind.