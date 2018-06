US-Außenminister Pompeo (l) und Südkoreas Präsident Moon Quelle: epa

Der südkoreanische Präsident Moon Jae In hat sich erleichtert über den Ausgang des Gipfeltreffens von US-Präsident Donald Trump mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un geäußert. Die Welt sei der Bedrohung eines Atomkrieges entkommen, sagte Moon am Donnerstag vor einem Treffen mit US-Außenminister Mike Pompeo. Dieser betonte, er sei sicher, dass bei dem Gipfeltreffen in Singapur ein wichtiger Schritt getan worden sei. Die atomare Abrüstung Nordkoreas werde aber "ein Prozess sein, kein einfacher".