Mike Pompeo hat sich zum Gipfel von Trump und Kim geäußert. Quelle: Pablo Martinez Monsivais/AP/dpa

Die USA haben Nordkorea in der Vorbereitung eines Gipfels von Präsident Donald Trump und Machthaber Kim Jong Un nach Aussage von Außenminister Mike Pompeo keine Zugeständnisse gemacht. Man habe keinerlei Absicht, daran etwas zu ändern, sagte Pompeo in einer Anhörung vor dem US-Kongress.



Man strebe nach wie vor den 12. Juni für das Treffen in Singapur an. Trump hatte am Vortag erstmals erkennen lassen, dass die USA einer atomaren Abrüstung Nordkoreas womöglich auch in Phasen zustimmen könnten.