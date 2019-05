Die Artkis gewinnt an strategischer Bedeutung. Archivbild

Quelle: Ulf Mauder/dpa

US-Außenminister Mike Pompeo hat China vor dem unbegründeten Erheben von Ansprüchen in der Arktis gewarnt. "Nur weil die Arktis ein Ort der Wildnis ist, bedeutet das nicht, dass sie zu einem Ort der Gesetzlosigkeit werden darf", sagte Pompeo im finnischen Rovaniemi.



Dort nimmt er an einem Treffen der Außenminister des Arktischen Rates teil. Mit ihren teils unentdeckten Ressourcen wie Öl und Gas werde die Region immer stärker zu einem Gebiet der Machtansprüche und des Wettbewerbs, so Pompeo.