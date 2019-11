Zum 30. Jahrestag des Mauerfalls hat US-Außenminister Mike Pompeo Deutschland und die westlichen Verbündeten dazu aufgerufen, die Freiheit immer wieder aufs Neue zu verteidigen. "Wir müssen anerkennen, dass Freiheit niemals garantiert ist", sagte er in einer Rede in Berlin.



"Es ist an uns, unsere Freiheit und Zukunft zu verteidigen", sagte er. "Stehen wir in Einheit zusammen, stehen wir als Verbündete, als Freunde zusammen." Pompeo lobte den "Mut der Ostdeutschen, die Mauer zu Fall zu bringen".