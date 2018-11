An der Entwicklung des am Dienstag vorgestellten Geräts war auch Italdesign beteiligt, eine Designfirma, die wie Audi zum Volkswagen-Konzern gehört. Der Testflug des Modells verläuft ohne Schwierigkeiten, doch eine solche Luftbeförderung dürfte sich nicht so bald buchen lassen. Mehrere Schritte fehlen noch, bevor Pop.Up Next, oder eine künftige Version der Drohne, für den kommerziellen Einsatz bereit ist.



"Dafür müssen wir eine Liste von Themen abhaken - das Fahrzeug ist eines, Sicherheit ist ein überragendes, Infrastruktur ist eines, Akzeptanz ist ein weiteres", sagt der Airbus-Manager Jean Brice Dumont. Er denke, es werde "mehr als ein Jahrzehnt dauern, bis ein wirklich signifikanter, massiver Einsatz eines Lufttaxisystems" möglich sei.