Popp: Früher war es ja so, dass die Vernunft eher in Washington als in Teheran gesucht wurde. Im Iran herrscht ein religiös-fanatisches System. Jetzt zu erwarten, dass sich das iranische System besonders vernünftig benimmt, halte ich für naiv. Umso wichtiger ist es, nun alles zu tun, um das Iran-Abkommen zu retten. Wir brauchen nun ein diplomatisches Kunststück.