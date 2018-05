Popstar Ed Sheeran. Archivbild Quelle: Jörg Carstensen/dpa

Pop-Superstar Ed Sheeran weicht einer seltenen Feldlerche aus: Der Brite wird deshalb am 22. Juli in Düsseldorf statt auf dem Flughafen Essen/Mülheim auftreten. Der Veranstalter gab die Verlegung des Konzerts mit Verweis auf "Unsicherheiten und Sorge um die lokale Vogelpopulation" in Essen bekannt.



Der Sänger tritt nun im neuen "D.Live Open Air Park" auf dem Düsseldorfer Messegelände auf. Die mehr als 80.000 in kürzester Zeit verkauften Karten behielten ihre Gültigkeit, hieß es.