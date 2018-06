Heute feiert Hollywood die Oscar-Nacht. Quelle: Danny Moloshok/Invision/dpa

34 Zentimeter hoch, gut vier Kilogramm schwer und mit Gold überzogen: Der Oscar ist der begehrteste Filmpreis der Welt. Heute Abend wird er in Hollywood bei einer großen Gala zum 90. Mal vergeben.



Mit 13 Nominierungen geht das Fantasy-Märchen "Shape of Water - Das Flüstern des Wassers" als großer Favorit ins Rennen. In der Kategorie für den besten Film sind unter anderem auch "Dunkirk", "Die Verlegerin", "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", "Lady Bird" und "Get Out" nominiert.