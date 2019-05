Tschechiens Regierungschef Andrej Babis gibt den Wahlzettel ab.

Quelle: Michaela Øíhová/CTK/dpa

In Tschechien hat die Europawahl begonnen. Die Wahllokale sind seit 14.00 und bis 22.00 Uhr und am Samstag von 8.00 Uhr bis 14.00 Uhr geöffnet. Mit Spannung wird das Abschneiden der populistischen ANO von Ministerpräsident Andrej Babis erwartet. Die Partei liegt laut Umfragen mit 30 Prozent vorne.



Am Freitagmorgen hatte die Abstimmung schon in Irland begonnen. Den Anfang machten am Donnerstag die Niederlande und Großbritannien. Deutschland wählt wie die meisten EU-Länder am Sonntag.