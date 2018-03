Ex-Ministerpräsident und Medien-Unternehmer Sivlio Berlusconi mischt wieder kräftig mit - hinter den Kulissen will er den Kandidaten der Lega, Matteo Salvini (rechts im Bild), aus dem Spiel nehmen.

"Porca miseria – verdammter Mist!", denkt dieser Tage so mancher Römer. Es ist eisig in der Hauptstadt. Abends, nachts fast mit zweistelligen Minusgraden. Mancher Wahlkämpfer ist nach den letzten Umfragen ähnlich tief im Keller. "Darauf solle man nicht allzu viel geben", meint Giovanni Aldobrandini, der erfahrene Politikhistoriker von der renommierten Luiis-Universität. "Meinungsumfragen sind in Italien genauso unzuverlässig, wie die sogenannten 'exit polls' mit deren Hilfe am Wahltag das Abstimmungsverhalten gemessen und projiziert wird. Anders als in Deutschland liegen die regelmäßig daneben."