Bei einem Promi-Golfturnier in Kalifornien im Juli 2006 trafen sich die beiden, so erzählt es Stormy Daniels gegenüber dem CBS-Moderator Anderson Cooper. Trump habe sie in seine Hotel-Suite eingeladen - und erst einmal über sich geredet. Und dann Komplimente gemacht: Sie sei schlau und schön, erinnere ihn an seine Tochter. Auch von seiner Frau Melania, die gerade den gemeinsamen Sohn Barron bekommen hatte, habe Trump an diesem Abend gesprochen. Stormy Daniels solle sich deshalb keine Gedanken machen: Melania und er hätten getrennte Schlafzimmer. Schließlich habe sie Sex mit Donald Trump gehabt - ungeschützt. Sie war damals 27, Trump 60. Und nein, sie sei kein Opfer gewesen - alles sei einvernehmlich geschehen, betont Daniels.