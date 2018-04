Die älteste Partei Deutschlands hat nun erstmals eine Frau an ihrer Spitze: Am Sonntag wählten die Delegierten Andrea Nahles mit lediglich 66,35 Prozent der Stimmen zu ihrer Vorsitzenden. In ihrer sehr kämpferischen Bewerbungsrede betonte sie gleich zum Auftakt, wie ungewöhnlich ihr Aufstieg in der Partei ist: "Katholisch, Arbeiterkind, Mädchen, Land - es war nicht unbedingt logisch, dass ich in der SPD Karriere machen werde."