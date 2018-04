Die nordkoreanische Nachrichtenagentur bezeichnete den Liebhaber schwerer Motorräder wegen seiner reißerischen Thesen einmal als "menschlichen Abschaum". Erst kürzlich hat sich Bolton wieder für einen Präventivschlag der USA gegen Nordkorea ausgesprochen. Die "Los Angeles Times" beschrieb ihn als "neokonservativen Kampfhund". Als George W. Bush ihn zum UN-Botschafter machte, schrieben 100 US-Diplomaten einen Brief an die Senatoren und forderten sie auf, der Nominierung nicht zu folgen. Der republikanische Senator Rand Paul unterstellte Bolton, dieser sei "besessen, praktisch jeden Fehler zu wiederholen, den die US-Außenpolitik in den vergangenen 15 Jahren begangen hat".