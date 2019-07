Er verspricht, Griechenland wirtschaftlich zu reformieren und mit dem Vetternwirtschaft in seinem Land zu brechen. Für den 51-jährigen Harvard-Absolventen ist letzteres nicht selbstverständlich - stammt er doch aus einer regelrechten Politikerdynastie. Sein Vater führte Anfang der 90er Jahre Griechenlands Regierungsgeschäfte und saß ebenfalls der ND vor. Seine Schwester war von 2006 bis 2009 Außenministerin und vorher Bürgermeisterin von Athen. Heute regiert sein Neffe die Hauptstadt.



In seiner Regierung werde aber kein Verwandter ein Amt erhalten, kündigte Mitsotakis an. Er selbst war nach seiner Zeit als Berater bei McKinsey in London bereits kurze Zeit Minister für Strukturreformen. 2014, inmitten der Schuldenkrise, wurde ihm die Aufgabe zuteil, unter dem Druck der Gläubiger 15.000 Stellen im öffentlichen Dienst abzubauen.