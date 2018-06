Rajoy ist ein Pragmatiker, der sich von Ideologien fernhält und in brenzligen Lagen Gelassenheit und Ruhe ausstrahlt. Schon früher hatte sich der Fußball-, Radsport- und Jogging-Fan in heiklen Lagen - wie etwa als Minister im Kampf gegen den Rinderwahnsinn oder bei der Umweltkatastrophe nach dem Untergang des Öltankers "Prestige" - als Krisenmanager bewährt. Diese Qualitäten sind jetzt in Spanien mehr denn je gefragt. "Wir Spanier haben gemeinsam schon große Schwierigkeiten überwunden. Wir werden es wieder schaffen", postete Rajoy auf Twitter nach dem Referendum in Katalonien.