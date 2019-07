In der Automobilindustrie hat sich der künftige BMW-Chef Oliver Zipse schon einen Namen gemacht. Der 55-Jährige steht dafür, dass die Münchner ihre Produktion durch ein ausgeklügeltes Netz an weltumspannenden Produktionsstandorten weniger abhängig von Handelskonflikten und konjunkturellen Schwankungen gemacht haben. So baut der Konzern mit dem weiß-blauen Logo etwa den gefragten Stadtgeländewagen X3 inzwischen in den USA, China und Südafrika und kann die Märkte so je nach Bedarf beliefern. BMW gilt deshalb als vorbildlich in der Branche. "Wenn etwas rund läuft bei denen, dann sind es die Werke", meint ein Brancheninsider anerkennend.