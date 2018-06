Heute schlagen wir ein neues Kapitel in der Geschichte der Demokratie unseres Landes auf. Pedro Sánchez, neuer spanischer Ministerpräsident

Rajoy kam schließlich an die Macht - aber auch Sánchez gelang im Mai vergangenen Jahres das Comeback an der PSOE-Spitze. Jetzt schlägt seine ganz große Stunde: Durch den von ihm eingebrachten Misstrauensantrag gegen Rajoy und dessen Abwahl im spanischen Parlament ist der 46-Jährige am Freitag zum Regierungschef aufgestiegen, obwohl seine Partei nur über 84 Sitze verfügt. "Heute schlagen wir ein neues Kapitel in der Geschichte der Demokratie unseres Landes auf", sagt der ehemalige Wirtschaftsprofessor Sánchez. Er soll in den kommenden Stunden offiziell zum Regierungschef ernannt werden.