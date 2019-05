Als der SSC Neapel Diego Maradona 1984 einkaufte, feierte die Stadt ein wochenlanges Volksfest. Ein Graffiti an der Friedhofsmauer drückte aus, was viele fühlten: "Ihr ahnt nicht, was Ihr verpasst habt!" Zwölf Millionen Euro hatte der Verein für ihn bezahlt, damals der Weltrekord. Die Vermutung, dass die Mafia ihre Finger im Spiel gehabt hatte, lag nahe.