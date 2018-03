Was mir am meisten fehlen wird, sind die persönlichen Beziehungen, die Freundschaften. Annegret Kramp-Karrenbauer, CDU-Generalsekretärin

Am anderen Ende des Saals nahm auch Annegret Kramp-Karrenbauer ihre politischen Weggefährten in die Arme. Sichtlich gerührt, mit einem dicken Kloß im Hals. Denn für sie heißt das jetzt endgültig: Tschüss Saarland. "Ja, es tut weh" sagt sie, "jetzt wird es vor allen Dingen auch real. Ich habe angefangen, meinen Schreibtisch aufzuräumen, da kommen so viele Erinnerungen hoch. Ganz begriffen habe ich das noch nicht. Was mir am meisten fehlen wird, sind die persönlichen Beziehungen, die Freundschaften. Sicher, die habe ich Berlin in meinen Netzwerken auch. Aber da ist alles viel größer…" Einige treue Wähler sind sauer auf sie, weil sie versprochen hatte, im Saarland zu bleiben. "Es Annegret", wie viele sie nennen, war eben einfach ihre Landesmutter. Jetzt bekommen sie einen jungen Landesvater, den sie gar nicht gewählt haben. Tobias Hans tritt kein leichtes Erbe an.