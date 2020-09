Die Handball-EM 2020 hat ihre erste große Überraschung: Portugal bezwang im ersten Spiel der Gruppe D den dreifachen Europameister und sechfachen Weltmeister Frankreich mit 28:25 (12:11).



Das Team um Superstar Nikola Karabatic zeigte gegen beherzt und clever aufspielende Portugiesen eine ganz schwache Vorstellung. Nach einem 19:22-Rückstand (49.) glichen die Franzosen zwar noch einmal aus (22:22/53.), doch der Außenseiter hatte in der Schlussphase die besseren Nerven. Da in Vize-Weltmeister Norwegen ein weiterer Titelfavorit in der Gruppe D spielt, stehen die Franzosen nun gewaltig unter Druck.