Eine Qualle der Gattung Portugiesische Galeere. Quelle: Sabrina Hentschel/dpa-Zentralbild/dpa

Vor der Küste von Mallorca sind nach mehreren Wochen Ruhepause wieder Portugiesische Galeeren gesichtet worden. Die hochgiftigen Quallen hatten bereits Ende Mai die Urlauber auf der Deutschen liebster Ferieninsel in Angst und Schrecken versetzt. Zeitweise war in der Bucht von Palma und an anderen Stränden ein Badeverbot verhängt worden.



Am Sonntag sei nun ein Exemplar in der Nähe von Calvia im Südwesten Mallorcas entdeckt worden, berichteten mallorquinische Medien. Demnach hatte es bereits am Samstag eine Sichtung gegeben.