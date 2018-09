Die Bürger fragen zu Recht, ob wir in Berlin alle verrückt geworden sind. Carsten Linnemann

Denn klar ist auch: Der Unmut über den Fall Maaßen ist nicht nur in der SPD groß, auch in der CDU rumort es. Traditionell nicht ganz so laut. Empörte Mails sollen aber auch im Konrad-Adenauer-Haus angekommen sein. "Die Bürger fragen zu Recht", sagte Mittelstands-Chef Carsten Linnemann dem "Spiegel", "ob wir in Berlin alle verrückt geworden sind." Und Partei-Vize und eigentlich Merkel-Freund Thomas Strobl verweist auch auf die schlechten Umfragewerte in der Union, die zudem die AfD an zweiter Stelle sehen: Die Zahlen seien ein "Desaster". Die Koalition "gibt in Berlin derzeit ein Bild ab, das es den Menschen schwer macht, bei der Stange zu bleiben." Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier, der wie Bayern mitten im Wahlkampf ist, fordert ein Ende der Auseinandersetzungen. Nur dann habe die GroKo Bestand. Und das ist wohl das Hauptproblem von Merkel: So lange Seehofer stichelt, wird ihre Regierung am Rande des Abgrundes bleiben. Es geht also auch um ihre Richtlinienkompetenz - und ob sie als Regierungschefin noch ernst genommen wird.