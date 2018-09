Seit Beginn des Aufstands in Syrien hat die Türkei die Opposition unterstützt, und bis heute hält Präsident Recep Tayyip Erdogan an der Forderung nach dem Sturz Assads fest. Seine eigentliche Priorität ist aber längst, eine autonome Kurdenregion in Nordsyrien zu verhindern und die 3,5 Millionen syrischen Flüchtlinge in der Türkei in ihre Heimat zurückzubringen, da sie von den Türken zunehmend als Belastung empfunden werden. Eine Offensive in Idlib droht nun, hunderttausende weitere Flüchtlinge in die Türkei zu treiben, darunter tausende Islamisten und Dschihadisten. "Ein Angriff auf Idlib wird zu einer Katastrophe, einem Massaker und einer riesigen humanitären Tragödie führen" und könnte "den politischen Prozess an den Rand des Kollapses bringen", warnte Erdogan in Teheran. Der Streit um Idlib ist eine Belastungsprobe für die Allianz der Türkei mit Russland. Ankara scheint nicht gewillt, einfach das Feld zu räumen, und hat seine Truppen an der Grenze zu Idlib und seine militärischen Beobachtungsposten rund um die Provinz verstärkt. Allerdings sieht auch Ankara die Notwendigkeit, die Dschihadisten zu bekämpfen, nachdem Bemühungen gescheitert waren, sie zur Selbstauflösung zu bewegen.