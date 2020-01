CSU-Chef und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder.

Quelle: Peter Kneffel/dpa

"Wer für morgen vorsorgen will, braucht heute Unterstützung", und in den Augen der CSU ist da der Staat gefragt. Diese Forderung will die CSU-Landesgruppe nach Informationen von dpa und "Münchner Merkur" kommende Woche auf einer Klausur im Kloster Seeon beschließen. Die bayerische CDU-Schwester will etwa Banken verpflichten, ein kostenfreies Basiskonto anzubieten.



Zudem sollen Langfrist-Sparer belohnt werden: Wer eine Aktie oder Anleihe über fünf Jahre halte, solle von der Steuerpflicht freigestellt werden.