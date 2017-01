Nachrichten | heute - Positiv ins Wirtschaftsjahr 2017

Noch nie seit der Wiedervereinigung waren so viele Menschen in Deutschland erwerbstätig: etwa 43,5 Millionen hatten 2016 eine Job. Und 2017 soll es so bleiben. Hanna Zimmermann mit einem positiven Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2017.