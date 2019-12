Erst kürzlich hat die Regierung in Japan Unternehmen dazu aufgerufen, flexiblere Arbeitsmöglichkeiten anzubieten. Damit will die Regierung ein Problem in der japanischen Arbeitskultur angehen: Immer wieder kommt es in dem ostasiatischen Land vor, dass Angestellte durch Überarbeitung sterben - mit der Vokabel "karoshi" kennt das Japanische sogar ein eigenes Wort für das Phänomen.