Im Schnitt erhielten Tarifbeschäftige etwa 3 Prozent mehr Lohn. Quelle: Boris Roessler/dpa

Die Tariflöhne in Deutschland werden im laufenden Jahr voraussichtlich im Schnitt um 3,1 Prozent steigen. Das geht aus einer Studie des WSI-Tarifarchivs der gewerkschaftsnahen Böckler-Stiftung hervor.



Die Tariferhöhungen fallen damit deutlich höher aus als in den Jahren zuvor, in denen sie jeweils um 2,4 Prozent zugenommen haben. In der Auswertung wurden neue, 2018 abgeschlossene Verträge und ältere Vereinbarungen berücksichtigt, die noch Stufenerhöhungen für 2018 vorsehen.