Containerumschlag auf dem JadeWeserPort in Wilhelmshaven.

Quelle: Ingo Wagner/dpa

Trotz internationaler Handelskonflikte haben die Geschäfte deutscher Exportunternehmen im Oktober deutlich an Schwung gewonnen. Laut Statistischem Bundesamt wurden Waren im Wert von 117,2 Milliarden Euro ausgeführt. Das waren 8,5 Prozent mehr als im Vorjahresmonat.



In den ersten zehn Monaten stiegen die Ausfuhren von Waren "Made in Germany" um 4,1 Prozent auf 1.105,3 Milliarden Euro. Der Außenhandelsverband BGA rechnete zuletzt für das Gesamtjahr mit einem Exportwachstum von 3,5 Prozent.