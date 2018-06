Die deutsche Außenwirtschaft meldet sich kraftvoll zurück. Quelle: Ingo Wagner/dpa

Deutschlands Exporteure behaupten trotz Strafzöllen und Handelsschranken ihre starke Stellung auf den Weltmärkten. Nach einem Dämpfer im März machten die Unternehmen im April wieder deutlich bessere Geschäfte als vor Jahresfrist - auch in den USA.



Berechnungen des Statistischen Bundesamtes zufolge wurden im April Waren "Made in Germany" im Gesamtwert von 110,3 Milliarden Euro ins Ausland verkauft. 9,3 Prozent Plus zum Vorjahresmonat bedeutete die höchste Steigerungsrate im laufenden Jahr.