Pakete in Deutschlands größtem Paketzentrum. Archivbild Quelle: Frank Rumpenhorst/dpa

Im ersten Halbjahr 2018 sind bei der Bundesnetzagentur fast so viele Beschwerden über den Post-Bereich eingegangen wie im gesamten Jahr 2017.



Rund 6.000 schriftliche Beschwerden zählte die Behörde in den ersten sechs Monaten in Sachen Post-Dienstleistungen, wie ein Sprecher mitteilte. Das ist ein Rekord. Im gesamten vergangenen Jahr lag die Zahl mit 6.100 nur knapp darüber. Angesichts des stetig wachsenden Paketmarktes liegen die Beschwerdezahlen aber weiter auf niedrigem Niveau.