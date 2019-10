Die Deutsche Post will in den kommenden Jahren ihr Kerngeschäft stärken und ihren Gewinn steigern. Im operativen Geschäft solle der Gewinn (Ebit) bis 2022 mindestens 5,3 Milliarden Euro erreichen, teilte die Post in Frankfurt bei der Vorstellung ihrer neuen Strategie 2025 mit. Mit dieser will sich der Bonner Konzern nicht neu erfinden - vielmehr setzt er weiter auf sein Kerngeschäft und will massiv in die Digitalisierung investieren.