Warnstreiks bei der Deutschen Post. Quelle: Uli Deck/dpa

Wer auf Briefe oder Pakete wartet, könnte mancherorts in Deutschland vorerst enttäuscht werden: Im Tarifstreit bei der Post hat die Gewerkschaft ver.di erneut zu Warnstreiks aufgerufen. Rund 1.500 Zusteller aus neun Bundesländern legten die Arbeit vorübergehend nieder, wie eine ver.di-Sprecherin sagte.



Das Ausmaß der verspäteten Post dürfte sich angesichts des eher geringen Anteils an den Gesamtbeschäftigten in den Regionen aber in Grenzen halten. Ver.di fordert sechs Prozent mehr Geld.