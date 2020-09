Jörg Sommer präsentiert die neue Streetscooter-Generation. Archiv

Quelle: Jörg Carstensen/dpa

Der Elektrotransporter-Hersteller Streetscooter muss erneut einen Wechsel an der Spitze verkraften. Geschäftsführer Jörg Sommer verlasse in "gegenseitigem Einvernehmen mit sofortiger Wirkung das Unternehmen", teilte die Deutsche Post mit.



Streetscooter ist eine Tochter der Post. Grund für den Abgang seien "unterschiedliche Auffassungen zur zukünftigen Ausrichtung des Unternehmens". An Sommers Stelle rückt nun Markus Dörr, der bislang für das operative Geschäft zuständige Manager.